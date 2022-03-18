Подземный переход на пл. Минина и Пожарского в Нижнем Новгороде будет отремонтирован в 2022 году

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Подземный переход на площади Минина и Пожарского в Нижнем Новгороде будет отремонтирован в 2022 году. Об этом сообщается на сайте госзакупок.
Согласно информации, в тоннеле будут отремонтированы плиточное покрытие, перильные ограждения и пандусы. Стоимость работ оценивается в 8,1 млн рублей.
Подрядчик будет выбран 21 апреля. Ремонт должен завершиться в течение 15 дней после подписания контракта.
Ранее сообщалось, что на стадионе "Нижний Новгород" проведут генеральную уборку.
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