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Общество

Подземный переход на пл. Минина и Пожарского в Нижнем Новгороде будет отремонтирован в 2022 году

11 апреля 2022 14:22  [20] Общество

Фото: Яндекс.Карты

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Подземный переход на площади Минина и Пожарского в Нижнем Новгороде будет отремонтирован в 2022 году. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Согласно информации, в тоннеле будут отремонтированы плиточное покрытие, перильные ограждения и пандусы. Стоимость работ оценивается в 8,1 млн рублей.

Подрядчик будет выбран 21 апреля. Ремонт должен завершиться в течение 15 дней после подписания контракта.

Ранее сообщалось, что на стадионе "Нижний Новгород" проведут генеральную уборку.

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Теги:
Городское хозяйство Ремонтные работы
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