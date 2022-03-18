Клиенты ОМК смогут отследить доставку своих заказов железнодорожным транспортом Бизнес

Фото: из архива ОМК

Клиенты ОМК смогут отследить доставку своих заказов железнодорожным транспортом. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Согласно информации, Объединенная металлургическая компания (ОМК) обновила свои цифровые сервисы для клиентов. Теперь в "Кабинете клиента" заказчики смогут в режиме реального времени отследить не только статус выполнения заказа, но и его доставку железнодорожным транспортом с заводов ОМК в Выксе (Нижегородская область) и Альметьевске (Республика Татарстан).

Информация об этом появляется в кабинете клиента сразу же после отгрузки продукции из производственных цехов ОМК. Данные обновляются по мере следования вагонов по маршруту. Клинты смогут узнать объем загрузки каждого вагона, место нахождения и планируемую дату прибытия в пункт назначения, для этого достаточно знать номер заказа. При помощи онлайн-карты и системы фильтрации можно быстро найти нужный вагон. Также можно подключить уведомления о перемещении груза через смс-сообщения или электронную почту. В перспективе ОМК планирует добавить этот функционал и для доставки автотранспортом.

Кроме того, клиенты ОМК могут получить права администратора и самостоятельно управлять имеющимися там данными. Например, теперь можно предоставить доступ к ним своим сотрудникам и партнерам в нужном объеме (полностью, либо к отдельным категориям данных) и настроить профиль организации под свои потребности. Для сохранения данных клиентов ОМК усилила систему безопасности, внедрив двойную верификацию пользователей, что позволит, в том числе избежать доступа к данным уволенным сотрудникам.

"Процесс совершенствования цифровых сервисов ОМК идет постоянно: мы развиваем функционал и внедряем сервисы с учетом потребностей, которые возникают у наших клиентов. Сейчас более 70% всех запросов они могут решать онлайн, через личный кабинет, в любое время суток из любой точки мира. Наша задача – сделать процесс коммуникации с клиентом максимально оперативным и простым, сформировать единую цифровую среду, позволяющую быстро обмениваться информацией и легко интегрироваться с системами поставщиков и клиентов", – отметил начальник управления по клиентскому сервису ОМК Тимур Махалин.