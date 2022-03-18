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Общество

Нижегородцам предложили предоставить квартиры в аренду для жителей Донбасса

11 апреля 2022 15:35  [69] Общество

Фото: Кирилл Мартынов, pravda-nn.ru

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

В Нижегородской области заработал новый механизм временного размещения граждан, прибывших из ЛНР и ДНР. Теперь вынужденные переселенцы из Донбасса могут поселиться не только в отелях и санаториях, но и в арендованных квартирах.

Напомним, программа аренды частного жилья для организации пунктов временного размещения была запущена по инициативе губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.

По словам главы региона, благодаря программе люди могут разместиться в комфортных условиях, быстрее адаптироваться. При этом реализация данного механизма не создаёт дополнительной нагрузки на бюджет региона и инфраструктуру, подчеркнул Глеб Никитин.

Так, первая семья из Донецка уже заселилась в отдельное жильё, сообщили в региональном Минсоцполитики. Трёхкомнатную квартиру им предоставили неравнодушные нижегородцы. До этого вынужденные переселенцы жили в одном из пунктов временного размещения.

"Здесь прекрасные условия: квартира чистая, светлая. Сюда заселилась замечательная семья: Елена, её дети Маша и Дима и их бабушка. Дочь будет ходить в школу, мама выйдет на работу, семья, наконец, сможет вести обычную нормальную жизнь, и все у них будет хорошо. А мы всегда на связи и готовы помочь", - сказала глава Минсоцполитики Нижегородской области Наталья Исаева.

В правительстве напомнили, что нижегородцы, которые готовы предоставить квартиры в аренду, могут обратиться на горячую линию министерства по номерам: 8-920-051-02-16, 8-(831) 411-96-08.

На сайте minsocium.ru размещены требования к арендодателям. Взамен правительство Нижегородской области обязуется оплачивать стоимость арендной платы.

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Теги:
Аренда ДНР Правительство Нижегородской области
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