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Общество

Вынужденные переселенцы из Донбасса смогут жить в арендованных квартирах в Нижегородской области

05 апреля 2022 13:44  [35] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Вынужденные переселенцы из Донбасса смогут жить в арендованных квартирах в Нижегородской области. Об этом сообщил глава региона Глеб Никитин.

Согласно информации, в регионе разработан новый механизм господдержки эвакуированных жителей ДНР и ЛНР. С апреля они смогут поселиться не только в отелях и санаториях, но и в арендованных квартирах.

По словам Глеба Никитина, такая форма поддержки позволит создать комфортные условия для эвакуированных жителей Донбасса.

Сообщается, что средства на арендную плату будут выделены из областного бюджета, что поддержит региональный рынок аренды.

Также для переселенцев, живущих в арендованных квартирах, сохранятся и другие меры господдержки. Например, обеспечение горячим питанием.

Нижегородцы, которые готовы предоставить в аренду квартиры, могут обратиться на горячую линию министерства социальной политики Нижегородской области по номерам: 8-920-051-02-16, 8-831-411-96-08 (время приема звонков по указанным номерам с 8.00 до 20.00).

Напомним, что в Нижегородскую область уже прибыло около тысячи вынужденных переселенцев - в основном, это женщины и дети.  В ближайшее время регион примет еще около тысячи беженцев

Также в регион прибыло свыше 400 эвакуированных жителей Мариуполя.

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Теги:
ДНР Жилье
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