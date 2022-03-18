Проект океанариума в Нижнем Новгороде будет оптимизирован Общество

Проект океанариума Фото: сайт Архитектурного совета Нижегородской области, архив

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Проект океанариума в Нижнем Новгороде будет оптимизирован. Об этом сообщает ИА "НТА-Приволжье" со ссылкой на ООО "Аквариум".

Согласно информации, в настоящее время инвестор проводит оптимизацию строительных решений в проекте.

Также сообщается, что строительство океанариума планируется начать во II квартале 2022 года.

Напомним, что в феврале застройщик получил разрешение на строительство океанариума на Гребном канале.

На его базе планируется открыть научную лабораторию. В ней будут проводиться исследовательские работы в области ихтиологии, биохимии и аквариумистики, в том числе с привлечением нижегородских научных учреждений.

Также ООО "Аквариум" собирается оборудовать в океанариуме кабинеты, где будут проводиться лекции для детей о современных проблемах экологии, морской и пресноводной флоре и фауне, а также использовании ресурсов планеты.

Кроме того, инвестор считает, что объект может использоваться как площадка для проведения семинаров и конференций по направлению экологии и сохранения водной среды.

Здание будет трехэтажным общей площадью площадью 3400 кв.м. Еще 1800 кв.м. будет занимать, пристроенный к нему фудкорт.

Объем инвестиций в проект составит 1,3 млрд рублей. Проект реализуется полностью за счет внебюджетных источников (собственных и привлеченных средств инвестора). Срок строительства - 24 месяца.