Ямочный ремонт дорог в рамках месячника по благоустройству начался в Нижнем Новгороде Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Ямочный ремонт дорог в рамках месячника по благоустройству начался в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в администрации города.

Согласно информации, в Приокском районе в течение одного-двух дней будет отремонтировано более 2 тысяч кв.м. дороги на проспекте Гагарина. В минувшие выходные уже прошло фрезерование полос около остановок общественного транспорта "Музей академика Сахарова" и "улица Лебедева", также подготовлена территория от автостанции "Щербинки" до заправки "Газпром". Кроме того, будет отремонтирована крайняя полоса от Мызы до дома №160 по проспекту Гагарина.

В Сормовском районе начался ямочный ремонт на улицах Планировочной, Базарной и Вождей Революции. Также были очищены прибордюрные полосы на улицах Красносормовской, Планетной и проспекте 70 лет Октября.

Глава администрации Ленинского района Александр Кулагин рассказал, что работы по очистке прибордюрных полос пройдут на проспекте Ленина, 53 и 61, улицах Героя Попова, Новикова-Прибоя и на Комсомольском шоссе. Кроме того, будет убран мусор в частном секторе и на детских площадках.

Дорожные службы Канавинского района очистили осевую полосу на метромосту, а на улице Сергея Акимова рабочие привели в порядок прибордюрные полосы. Также дорожники приступили к планировке обочин путем среза лишнего грунта, что необходимо для восстановления газонов вдоль центральных автомобильных дорог. Кроме того, на улицах Советской, Совнаркомовской, Керченской, Литвинова и Даля прошла уборка мусора. Ямочный ремонт проходит на улице Советской, а в микрорайоне Гордеевский – откачка воды.

В Автозаводском районе идет сбор мусора с газонов на улицах Героя Смирнова, Рельсовой, Комсомольской, Южном шоссе, Героя Прыгунова, Ореховской, Строкина, Дружаева, Детской и других. Также на пр. Ленина были отремонтированы ограждения безопасности и проведена мойка остановочных павильонов на пр. Молодежный.

Работы по подметанию и промывке дорожного полотна продолжаются на центральных магистралях Московского района. Очистка прибордюрных полос прошла на улицах Давыдова и Красных Зорь. Также проводится ямочный ремонт на улицах Гвардейцев и Коммунальная.

В Нижегородском районе работы по благоустройству прошли на улицах Малой и Большой Покровской, Минина, Варварской, М.Горького, Зеленском и Похвалинском съездах. Также прибордюрные полосы были очищены на улицах Родионова, Деловая, Хохлова, Усилова, Касьянова и Казанском шоссе.

Работы по очистке и сборе мусора прошли на улицах Медицинской, Белинского, Бекетова, Нартова, Тунгусской и проспекту Гагарина в Советском районе.

Напомним, что общегородской субботник в Нижнем Новгороде пройдет 16 апреля.