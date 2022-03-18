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Культура и отдых

Спектакль "Полковник Птица" состоится 19 апреля в нижегородском "Юпитере"

12 апреля 2022 08:22  [43] Культура и отдых

Фото: организаторы мероприятия

Спектакль "Полковник Птица" состоится 19 апреля в нижегородском "Юпитере". Об этом сообщают организаторы мероприятия.

Согласно информации, в рамках гастролей Московского "Электротеатра Станиславский" в Нижнем Новгороде будет показан спектакль "Полковник Птица" по пьесе Христо Бойчева.

В ролях: Давуд – Дмитрий Чеботарёв, Киро – Антон Лапенко, Доктор – Евгений Самарин, Пепе – Дарья Колпикова, Хачо – Антон Косточкин, Матей – Владимир Долматовский, Птица – Борис Дергачёв, Полковник – Антон Филипенко / Роман Дробот.

Режиссер: Роман Дробот.

Спектакль был написан по пьесе болгарского драматурга Христо Бойчева в 1997 году на фоне югославских военных конфликтов.

"Герои спектакля – пациенты психиатрической клиники, брошенные на произвол судьбы в монастыре в Балканских горах. Во время бури самолеты ООН ошибочно сбрасывают к ним предназначенный для "миротворцев" груз – военную форму. Молчаливый пациент, бывший полковник Фетисов, потерявший свою семью во время бомбардировки в Белграде, мобилизует больных в боевую единицу. А заодно возвращает им веру в здоровую жизнь", - отмечают организаторы.

Пьеса "Полковник-птица" была переведена на разные языки и поставлена в европейских и российских театрах. Захватывающий антивоенный месседж комедии-притчи Христо Бойчева актуален и сегодня.

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Теги:
культура Спектакль
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