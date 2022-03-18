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Общество

Лучшие инициативы форума "Сильные идеи для нового времени" получат поддержку партнеров АСИ и Росконгресса

11 апреля 2022 16:39  [97] Общество

Фото: shutterstock

Лучшие инициативы форума "Сильные идеи для нового времени" получат поддержку партнеров АСИ и Росконгресса. Об этом сообщают организаторы.

Согласно информации, прием заявок на форум "Сильные идеи для нового времени", организованный Агентством стратегических инициатив (АСИ) и Фондом Росконгресс, продлится до 22 апреля. Главная цель – дать каждому человеку от 16 лет шанс предложить идею для развития России, получить профессиональную оценку своей инициативы и возможности для ее реализации через партнерскую сеть АСИ - федеральные и регионарные власти, институты развития, коммерческих партнеров, НКО, то есть организации, которые заинтересованы в том, чтобы найти для себя проекты и инициативы для дальнейшей всесторонней поддержки.

На крауд-платформу уже подано более 4100 идей от 13 тысяч участников из 78 регионов. Работа по экспертизе, докрутке и "упаковке" поданных инициатив начинается с момента поступления первого предложения. Участники поддерживают понравившиеся идеи, предлагают к ним доработки, оставляют комментарии. Чем больше активности вокруг идеи, тем больше баллов она получает. У идей формируется общественный рейтинг, который помогает обратить внимание на наиболее обсуждаемые.

В направлении "Национальная кадровая инициатива" по теме "качество городской среды" порядка десяти лайков получила идея жительницы Свердловской области Виолетты Журавской "Мобильное приложение "Город без границ" для людей с инвалидностью". Суть проекта - в разработке приложения с картой города, где указываются все особенности ландшафта, оборудования для обеспечения доступной среды, подробная информация о проблемах, связанных с передвижением.

"При регистрации в приложении пользователь устанавливает параметры относительно своих ограничений по здоровью (для незрячих, неслышащих, инвалидов-колясочников). Далее человек с ОВЗ может выбрать конкретную организацию (магазин, аптека, кафе и т.п.), посмотреть проходимость объекта и оценить возможности его посещения. Также у пользователя есть возможность проложить маршрут от точки "А" до точки "Б", который будет построен автоматически исключительно по доступной среде, огибая высокие бордюры и лестницы", - пояснила Виолетта Журавская.

В треке "Предпринимательство" более 15 комментариев по доработке получила идея Александра Вошева из Краснодарского края по созданию государственного каталога франшиз. По его словам, запуск такого ресурса поможет молодым предпринимателям минимизировать риски неудач и уже на этапе оценки бизнес-идеи иметь стандартизированные и актуальные бизнес-планы, способствующие максимально эффективному видению своего дела.

Рейтинг в 60 баллов (это совокупность активностей на площадке - комментариев, лайков и экспертных оценок) получила идея генерального директора ООО "Фамилия" Олеси Шарковой из Кемеровской области. Свою инициативу по повышению качества и доступности первичной медицинской помощи через привлечение частных клиник на условиях ОМС она предложила в трек "Национальной социальной инициативы". По словам автора, решение наиболее актуально для отдаленных территорий и районов новой застройки, где отсутствуют поликлиники.

"Механизм реализации следующий: минздрав региона закрепляет территорию для обслуживания учреждением здравоохранения частной формы собственности и оказывает содействие по взаимодействию частника с другими участниками системы здравоохранения. Инвестор несет расходы по созданию / реконструкции зданий / помещений, оснащению оборудованием, лицензированию, текущему ремонту и т.д. Он же оказывает амбулаторно-поликлиническую помощь прикрепленному населению", - рассказывает Олеся Шаркова.

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