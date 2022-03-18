Все фонтаны Нижнего Новгорода планируется запустить к 9 мая Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Все фонтаны Нижнего Новгорода планируется запустить к 9 мая. Об этом сообщил мэр города Юрий Шалабаев в своем Telegram-канале.

Согласно информации, с 26 апреля по 1 мая каждый из нижегородских фонтанов, а всего их в городе 21, будет расконсервирован после зимнего периода.

За это время администрация города выяснит, какие из фонтанов нуждаются в ремонте, а какие уже можно будет запустить.

Традиционно первым заработает фонтан на площади Минина. Ранее сообщалось, что его планируется запустить 29 апреля.