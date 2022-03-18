Замгубернатора Нижегородской области Андрей Саносян высоко оценил деятельность Облпотребсоюза Общество

Фото: правительство Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Представители потребительских обществ Нижегородского Облпотребсоюза обсудили итоги работы в 2021 году и планы на 2022 год на 41-м общем собрании. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Согласно информации, в мероприятии приняли участие замгубернатора Нижегородской области Андрей Саносян, зампред правления Центросоюза РФ Виталий Бродский, ректор Российского университета кооперации Алсу Набиева, председатель совета Нижегородского Облпотребсоюза Алексей Ериков и председатель правления Нижегородского Облпотребсоюза Павел Савинов.

По словам Андрея Саносяна, Облпотребсоюз играет важную роль в формировании продовольственной безопасности Нижегородской области, в особенности в условиях действующих санкций.

Также он отметил, что ситуация с ажиотажем на продовольственные товары показала, что потребкооперация является надежным партнером - фундаментом, на который можно опираться в вопросах бесперебойного снабжения населения продуктами и товарами первой необходимости.

Потребительская кооперация Нижегородской области обслуживает более 330 тысяч жителей в 34 муниципалитетах. В состав Нижегородского Облпотребсоюза входит 130 организаций, в том числе 21 райпо, которые работают по ряду направлений: розничная торговля, общепит, заготовка, производство, бытовые услуги. Всего на предприятиях трудятся более 4,6 тысяч человек. Причём Облпотребсоюз сохраняет все ранее созданные рабочие места.

Как рассказал Алексей Ериков, нижегородские кооператоры достойно представили свою продукцию на Международном форуме предприятий и организаций потребительской кооперации "Потребительская кооперация – открытые возможности для каждого на благо всех", который проходил в октябре прошлого года в Туле.

Павел Савинов подчеркнул, что сейчас – время возможностей для кооператоров найти новые ниши для развития кооперативного бизнеса, участвовать в грантах и осваивать новые производства.