Корпус "Школы 800" в Верхних Печерах будет открыт 1 сентября
Более 700 млн рублей выделено на организацию временных работ в регионе
Более 2 тысяч га земли под жилищную застройку выявлено в регионе
Более 20 млрд рублей выделено на поддержку IT-отрасли
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 12 апреля 2022 года
Рециркулятор
Телефон доверия
Последние новости рубрики Общество
11 апреля 2022 18:42  [20] Почти 1,5 тысячи торговых мест создано на ярмарках Нижнего Новгорода
11 апреля 2022 18:23  [67] Замгубернатора Нижегородской области Андрей Саносян высоко оценил деятельность Облпотребсоюза
11 апреля 2022 18:02  [79] Все фонтаны Нижнего Новгорода планируется запустить к 9 мая
11 апреля 2022 17:55  [90] Более 600 пар планируют заключить брак на пасхальной неделе в Нижегородской области
11 апреля 2022 17:42  [76] Волонтёрские пункты для голосования по проекту ФКГС будут работать в ТЦ и МФЦ Нижегородской области
11 апреля 2022 17:27  [154] Первый в России почетный консул Боснии и Герцеговины начал работу в Нижнем Новгороде
11 апреля 2022 17:18  [96] Зиняковский дом культуры в Нижегородской области будет модернизирован по нацпроекту
11 апреля 2022 16:56  [111] Нижегородскую телебашню 12 апреля украсит изображение звездного неба и спутников
11 апреля 2022 16:47  [162] Ямочный ремонт дорог в рамках месячника по благоустройству начался в Нижнем Новгороде
11 апреля 2022 16:39  [138] Лучшие инициативы форума "Сильные идеи для нового времени" получат поддержку партнеров АСИ и Росконгресса
Общество

Замгубернатора Нижегородской области Андрей Саносян высоко оценил деятельность Облпотребсоюза

11 апреля 2022 18:23  [67] Общество

Фото: правительство Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Представители потребительских обществ Нижегородского Облпотребсоюза обсудили итоги работы в 2021 году и планы на 2022 год на 41-м общем собрании. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Согласно информации, в мероприятии приняли участие замгубернатора Нижегородской области Андрей Саносян, зампред правления Центросоюза РФ Виталий Бродский, ректор Российского университета кооперации Алсу Набиева, председатель совета Нижегородского Облпотребсоюза Алексей Ериков и председатель правления Нижегородского Облпотребсоюза Павел Савинов.

По словам Андрея Саносяна, Облпотребсоюз играет важную роль в формировании продовольственной безопасности Нижегородской области, в особенности в условиях действующих санкций. 

Также он отметил, что ситуация с ажиотажем на продовольственные товары показала, что потребкооперация является надежным партнером - фундаментом, на который можно опираться в вопросах бесперебойного снабжения населения продуктами и товарами первой необходимости.

Потребительская кооперация Нижегородской области обслуживает более 330 тысяч жителей в 34 муниципалитетах. В состав Нижегородского Облпотребсоюза входит 130 организаций, в том числе 21 райпо, которые работают по ряду направлений: розничная торговля, общепит, заготовка, производство, бытовые услуги. Всего на предприятиях трудятся более 4,6 тысяч человек. Причём Облпотребсоюз сохраняет все ранее созданные рабочие места.

Как рассказал Алексей Ериков, нижегородские кооператоры достойно представили свою продукцию на Международном форуме предприятий и организаций потребительской кооперации "Потребительская кооперация – открытые возможности для каждого на благо всех", который проходил в октябре прошлого года в Туле.

Павел Савинов подчеркнул, что сейчас – время возможностей для кооператоров найти новые ниши для развития кооперативного бизнеса, участвовать в грантах и осваивать новые производства.

Ранее сообщалось, что организации Нижегородской потребкооперации присоединяются к нацпроекту "Производительность труда"

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Андрей Саносян Правительство Нижегородской области Торговля
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Фоторепортажи
Автопробег в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией
18 марта 2022 14:05Автопробег в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией
Архив
Крик Лангусты
Наш класс
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph