Более 40 птичников построят в Нижегородской области до 2025 года Бизнес

Фото: пресс-служба правительства региона

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Более 40 птичников построят в Нижегородской области до 2025 года. Об этом сообщили в правительстве региона.

Первые три птичника уже запущены в Павловском районе Нижегородской области в рамках инвестпроекта. Производственный объект с рабочим визитом посетили заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян и министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов региона Николай Денисов.

Согласно информации, всего планируется построить 42 птичника в нескольких районах, а также реконструировать комбикормовый завод и модернизировать оборудование, что приведет к созданию 360 рабочих мест.

"Для нас важно, что этот проект объединяет работу такого крупного агрохолдинга, как "Русское поле", и фермерских хозяйств. Агрохолдинг оказывает нашим фермерам всестороннюю поддержку: подготавливает цеха к заселению птицы, поставляет цыплят для выращивания, снабжает кормами, консультирует по производственным, юридическим и финансовым вопросам. Фермеры, в свою очередь, занимаются выращиванием птицы с уверенностью, что их партнер – павловская птицефабрика, входящая в холдинг, - обеспечит переработку и сбыт произведенной ими продукции. Это хороший пример построения бизнеса в сельской местности, который необходимо транслировать", - подчеркнул Андрей Саносян.

По словам генерального директора агрохолдинга "Русское поле" Антона Романова, строительство трех птичников обошлось компании в 168 млн рублей – это средства субсидированного кредита по областной программе, гранта "Агропрогресс", а также собственные средства.

Всего проект предусматривает строительство 42 птичников до 2025 года, также запланирована реконструкция комбикормового завода и модернизация оборудования на птицефабрике. На эти цели планируется направить 4,5 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что Россельхознадзор усилит контроль на птицеводческих предприятиях Нижегородской области.