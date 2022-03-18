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Общество

Нижегородцы смогут не посещать поликлиники для получения стандартных справок

12 апреля 2022 12:04  [747] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Нижегородцы смогут не посещать поликлиники для получения стандартных справок. Об этом глава регионального минздрава Давид Мелик-Гусейнов написал в своем аккаунте в Telegram.

По его словам, в Нижегородской области запускается новый проект. Его цель состоит в создании бесшовной и удобной системы получения медицинских справок и выписок.

Давид Мелик-Гусейнов отметил, что для получения стандартных справок не будет требоваться посещения поликлиники. Если человек регулярно проходит диспансеризацию, есть свежие данные о его состоянии здоровья, то вся эта информация уже загружается в персональную электронную карту здоровья.

"На основе этих данных выдачу части справок и выписок уже можно перевести в дистанционный формат. В некоторых поликлиниках области начнем тестировать эту возможность с сегодняшнего дня. Приказ Минздрава области готов. Подписал. Начинаем работу", - отметил министр здравоохранения.

Напомним, что с 7 февраля в регионе можно открыть дистанционный больничный.

Помогать в этом будет клинико-диагностический центр, а оставить заявку можно через телефон горячей линии 122. Открывать больничный лист можно сроком на семь дней. Закрыть его также можно будет дистанционно, позвонив в call-центр.

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Теги:
больницы Медицина и здоровье
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