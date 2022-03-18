Проект "Карта жителя Нижегородской области" расширяет сотрудничество с вузами Общество

Проект "Карта жителя Нижегородской области" расширяет сотрудничество с вузами. Об этом сообщает министерство информационных технологий и связи Нижегородской области.

Согласно информации, студенты смогут рассказывать о своих проектах и деятельности учебного заведения в разделе "События" на портале nn-card.ru и в мобильном приложении.

Первым партнером проекта стал Нижегородский технический университет имени Р.Е. Алексеева.

Соглашение о взаимодействии 11 апреля подписали директор ГАУ Нижегородской области "Центр координации проектов цифровой экономики" Владимир Распопов и ректор НГТУ имени Р.Е. Алексеева Сергей Дмитриев. Также планируется сотрудничество с ННГУ имени Н.И. Лобачевского и Нижегородским кампусом Высшей школы экономики.

Отмечается, что студенты также смогут узнать больше о сфере IT в Нижегородской области, стать инициаторами цифровых молодежных проектов, получить поддержку специалистов министерства информационных технологий и связи региона, посетить предприятия и организации сферы ИТ. Одна из первых таких экскурсий была организована для студентов политехнического вуза в центр обработки данных службы "112".

"Для реализации проекта "Кадры для цифровой экономики" очень важно, чтобы подрастающее поколение могло еще на стадии обучения получать практические навыки на действующих предприятиях. Так, сегодня мы пригласили студентов Института радиоэлектроники и информационных технологий в центр обработки данных службы "112". Мы не только показали сложную работу диспетчеров по взаимодействию с населением, но и продемонстрировали будущим IT-специалистам, как продуктивно может работать правильно написанное программное обеспечение и насколько оно может быть полезным в сложных ситуациях. На каждый звонок диспетчерам отводится всего 20 секунд. Если бы они записывали все данные вручную, на это уходило бы гораздо больше времени. Программа, принцип работы которой мы и показали студентам, бережет жизненно важные минуты и создает карту звонящего автоматически", - рассказал Владимир Распопов.

Экскурсия была инициирована самими студентами, которые изъявили желание ознакомиться с принципами современных технологий и посмотреть процесс обработки данных изнутри. В рамках встречи директор центра обработки данных службы "112" Сергей Бучацкий рассказал студентам, что только за март диспетчеры получили свыше 133 тысяч вызовов от населения.

Среднесуточный показатель на данный момент составляет около 5 тысяч звонков. Качественное программное оборудование позволяет принять каждый звонок, зафиксировать и обработать его в системе, после чего карточка обращения передается в соответствующую службу, например, скорую или полицию.

Ранее сообщалось, что запись на прием к врачу появилась в приложении "Карта жителя Нижегородской области".

Новая функция была разработана IT-компанией Lad в партнерстве с Медицинским информационно-аналитическим центром и ГАУ Нижегородской области "Центр координации проектов цифровой экономики".