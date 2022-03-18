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Общество

Андрей Бетин рассказал об уборке на нижегородском стадионе

12 апреля 2022 17:37  [34] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Замгубернатора Нижегородской области Андрей Бетин прокомментировал генеральную уборку на стадионе "Нижний Новгород", начавшуюся 11 апреля.

По его словам, уборка сейчас идет по всему стадиону.

"Уборка идет сейчас во всех зонах. В том числе и на 5 уровне, который также был на фото, разлетевшихся в выходные от спортивного комментатора. К слову, зона не эксплуатируется в холодный период года, работал комментатор на другом уровне на подготовленной закрытой и обогреваемой площадке. Главный приоритет в уборке всегда отдаётся  тем территориям, куда приходят зрители и гости, сотрудники. Не оправдываю, содержать даже неиспользуемые зоны в таком состоянии нельзя", - сказал Андрей Бетин.

Также замгубернатора рассказал о выводах, которые будут сделаны после завершения уборки.

"Меры будем принимать. И кадровые выводы сделаем. Вместе с этим ведётся работа по повышению эффективности использования стадиона. Арена в содержании непростая - нет полностью закрытой крыши, да и ветра на Стрелке сильные. При строительстве Ледового дворца все это будет учитываться", - отметил Андрей Бетин.

Кроме того, он подчеркнул, что территория стадиона будет развиваться и дальше.

"На стадион же нужно привлекать инвесторов, "обживать" его. Ситуация в экономике непростая, но от планов не отказываемся", - резюмировал Андрей Бетин.

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Теги:
Стадион
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