Андрей Бетин рассказал об уборке на нижегородском стадионе

Фото:
Замгубернатора Нижегородской области Андрей Бетин прокомментировал генеральную уборку на стадионе "Нижний Новгород", начавшуюся 11 апреля.
По его словам, уборка сейчас идет по всему стадиону.
"Уборка идет сейчас во всех зонах. В том числе и на 5 уровне, который также был на фото, разлетевшихся в выходные от спортивного комментатора. К слову, зона не эксплуатируется в холодный период года, работал комментатор на другом уровне на подготовленной закрытой и обогреваемой площадке. Главный приоритет в уборке всегда отдаётся тем территориям, куда приходят зрители и гости, сотрудники. Не оправдываю, содержать даже неиспользуемые зоны в таком состоянии нельзя", - сказал Андрей Бетин.
Также замгубернатора рассказал о выводах, которые будут сделаны после завершения уборки.
"Меры будем принимать. И кадровые выводы сделаем. Вместе с этим ведётся работа по повышению эффективности использования стадиона. Арена в содержании непростая - нет полностью закрытой крыши, да и ветра на Стрелке сильные. При строительстве Ледового дворца все это будет учитываться", - отметил Андрей Бетин.
Кроме того, он подчеркнул, что территория стадиона будет развиваться и дальше.
"На стадион же нужно привлекать инвесторов, "обживать" его. Ситуация в экономике непростая, но от планов не отказываемся", - резюмировал Андрей Бетин.
Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+