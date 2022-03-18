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Общество

Сделанные из космоса фотографии Нижнего Новгорода подарили горожанам

12 апреля 2022 17:44  [28] Общество

Фото: НРО ВОД "Волонтеры Победы"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Сделанные из космоса фотографии Нижнего Новгорода подарили горожанам в рамках акции "Космический марафон", который прошел 12 апреля на улице Большой Покровской. Об этом сообщили в НРО ВОД "Волонтеры Победы".

Согласно информации, нижегородцам раздавали календари со снимками Нижнего Новгорода с орбитальной станции, сделанные космонавтами, а также информационные брошюры с фрагментами истории об освоении космоса и информацией о полете Юрия Гагарина.

Акцию организовали Нижегородский планетарий имени Г.М. Гречко и Нижегородское региональное отделение Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы".

Акция началась в 9:07 – именно в это время 12 апреля 1961 года стартовал в космос Юрий Гагарин. Всего было подарено более 500 печатных сувениров.

Напомним, что сегодня с с 20:00 до 23:00 нижегородскую телебашню украсит изображение звездного неба и спутников.

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Теги:
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