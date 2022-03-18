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Новые пешеходные районы появились в Ленинском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства городской администрации.
Согласно информации, новые пешеходные переходы обустроены на улице Менделеева - около дома №2 - и на улице Витебской - около дома №20А по улице Июльских дней.
Как рассказали в департаменте, новые переходы обеспечат нижегородцам более безопасный путь к нескольким медицинским объектам, в том числе к детской больнице №8.
Дорожная разметка на новых переходах будет нанесена с наступлением теплой погоды во время разметочной кампании в городе.
Ранее сообщалось, что подземный переход на пл. Минина и Пожарского в Нижнем Новгороде будет отремонтирован в 2022 году.
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