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Расписание электричек в Нижегородской области изменится с 13 апреля по 4 мая. Об этом сообщили в пресс-службе Горьковской железной дороги - филиале ОАО "РЖД".
Согласно информации, это связано с модернизацией инфраструктуры на перегоне Бобыльская – Вадок в регионе.
Отмечается, что с 13 апреля по 4 мая планируется отремонтировать порядка 5 км пути с глубокой очисткой балласта, укладкой новой рельсошпальной решетки и бесстыкового пути.
Ремонт пути будет производиться по технологии закрытого перегона, что позволит сконцентрировать ресурсы и выполнить большой объем работ в сжатые сроки. На период работ движение поездов будет организовано по соседним путям.
В связи с проведением работ вносятся корректировки в расписание пригородных поездов сообщением Сергач – Арзамас 2, Сергач – Пильна, Пильна – Арзамас 2.
Ранее сообщалось, что расписание нижегородских электричек будет изменено с 11 по 22 апреля.
Некоторые электрички будут временно выведены из графика, у других изменится время отправления и прибытия в конечный пункт, а также количество остановок на маршруте.
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