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Общество

Расписание нижегородских электричек будет изменено с 11 по 22 апреля

07 апреля 2022 17:02  [46] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Расписание нижегородских электричек будет изменено с 11 по 22 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе ГЖД.

Согласно информации, изменения связаны с капитальным ремонтом путей на участке Ундол – Колокша во Владимирской области. С 11 апреля по 2 мая здесь будет отремонтировано порядка 12 км ж/д полотна.

На этот период движение поездов будет организовано по соседним путям.

В связи с ремонтными работами с 11 по 20 апреля будет изменено расписание пригородных поездов сообщением ст. Нижний Новгород – пр. Гагарина, Нижний Новгород – Гороховец, Нижний Новгород – Вязники, Нижний Новгород – Арзамас 2, Владимир – Москва, Владимир – Ковров 1, Владимир – Гороховец, Владимир – Петушки, Владимир – Железнодорожная, Ковров 1 – Иваново, Петушки – Москва.

Некоторые электрички будут временно выведены из графика, у других изменится время отправления и прибытия в конечный пункт, а также количество остановок на маршруте.

Кроме того, 14 и 22 апреля будет изменено расписание электропоездов сообщением Нижний Новгород – Ветлужская и Нижний Новгород – Керженец.

Информацию о расписании поездов можно будет узнать на сайте.

Напомним, что с 13 апреля изменилось изменении расписание движения поездов и на Арзамасском направлении, а также с 16 апреля на Семёновском и Уренском направлениях.

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Теги:
ГЖД Железная дорога
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