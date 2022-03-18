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Общество

Юрий Шалабаев предложил заменить ограждения на ул. Большой Покровской цветниками

13 апреля 2022 10:33  [24] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Юрий Шалабаев предложил заменить ограждения на ул. Большой Покровской цветниками. Об этом мэр Нижнего Новгорода сообщил в своем Telegram-канале.

Во время прогулки в Нижегородском районе Юрий Шалабаев высказал идею о замене стальных ограждений на пересечении Большой Покровской и Малой Покровской на цветники.

Также глава города предложил подписчикам оценить эту задумку. На данный момент в опросе приняло участие 786 человек, из которых 69% респондентов поддержали замену.

Напомним, что в прошлом году улица Большая Покровская отремонтирована и комплексно благоустроена. Было проведено озеленение, установлены новые фонари, деревянные подиумы и уложена новая плитка.

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Теги:
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