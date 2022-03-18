Более 2 тысяч га земли под жилищную застройку выявлено в регионе
Корпус "Школы 800" в Верхних Печерах будет открыт 1 сентября
Более 700 млн рублей выделено на организацию временных работ в регионе
Более 20 млрд рублей выделено на поддержку IT-отрасли
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 13 апреля 2022 года
Рециркулятор
Телефон доверия
Последние новости рубрики Общество
13 апреля 2022 12:15  [0] Опубликованы данные о заболевших коронавирусом нижегородцах на 13 апреля
13 апреля 2022 12:00  [1] Количество рейсов из Нижнего Новгорода в Екатеринбург увеличится до пяти в неделю
13 апреля 2022 11:36  [52] Нижегородский водоканал будет оповещать абонентов об отключениях водоснабжения по электронной почте
13 апреля 2022 11:12  [79] Оплатить квитанции "Теплоэнерго" без комиссии можно в 17 терминалах Нижнего Новгорода
13 апреля 2022 10:59  [94] "Театральные сезоны ОМК – 2022" пройдут в Выксе
13 апреля 2022 10:48  [111] Срок действия истекших водительских прав будет продлен на 3 года
13 апреля 2022 10:33  [130] Юрий Шалабаев предложил заменить ограждения на ул. Большой Покровской цветниками
13 апреля 2022 10:21  [156] Расписание электричек в Нижегородской области изменится с 13 апреля по 4 мая
13 апреля 2022 10:07  [118] Нижегородский филиал "ЭнергосбыТ Плюс" ограничил подачу тепла на нежилые объекты должников
13 апреля 2022 09:53  [127] Фонд "Огромное сердце" предоставляет бесплатные поездки на такси нижегородцам с онкологией
Общество

Нижегородский водоканал будет оповещать абонентов об отключениях водоснабжения по электронной почте

13 апреля 2022 11:36  [52] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Нижегородский водоканал будет оповещать абонентов об отключениях водоснабжения по электронной почте. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Согласно информации, в настоящее время уведомления о плановых и аварийных отключениях холодного водоснабжения через электронную почту отправляются только юридическим лицам, но в дальнейшем услуга станет доступна и для жителей, у которых заключен прямой договор с водоканалом.

Как рассказал заместитель начальника Центральной диспетчерской службы Владимир Кошелев, сейчас при проведении плановых работ диспетчера обзванивают юридических лиц за 10 дней до планового отключения, но данная система всё-таки ненадёжна.

"Человек, которому передали информацию, может забыть донести ее до ответственных лиц. Так неоднократно случалось, например, с домоуправляющими компаниями, которые, узнав об плановом отключении, не информировали жителей домов с помощью объявлений, как должны по закону", - сказал Владимир Кошелев.

Уведомления через электронную почту позволят минимизировать такие риски, а также помогут в планировании своей деятельности компаниям и ТСЖ или ТСН, которые смогут оперативно сообщить информацию жителям.

Ранее Нижегородский водоканал запустил чат-бота, в котором абоненты могут узнать об отключениях воды и передать показания счетчиков.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Водоканал Технологии
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Фоторепортажи
Автопробег в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией
18 марта 2022 14:05Автопробег в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией
Архив
Крик Лангусты
Наш класс
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph