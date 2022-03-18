Нижегородский водоканал будет оповещать абонентов об отключениях водоснабжения по электронной почте Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Нижегородский водоканал будет оповещать абонентов об отключениях водоснабжения по электронной почте. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Согласно информации, в настоящее время уведомления о плановых и аварийных отключениях холодного водоснабжения через электронную почту отправляются только юридическим лицам, но в дальнейшем услуга станет доступна и для жителей, у которых заключен прямой договор с водоканалом.

Как рассказал заместитель начальника Центральной диспетчерской службы Владимир Кошелев, сейчас при проведении плановых работ диспетчера обзванивают юридических лиц за 10 дней до планового отключения, но данная система всё-таки ненадёжна.

"Человек, которому передали информацию, может забыть донести ее до ответственных лиц. Так неоднократно случалось, например, с домоуправляющими компаниями, которые, узнав об плановом отключении, не информировали жителей домов с помощью объявлений, как должны по закону", - сказал Владимир Кошелев.

Уведомления через электронную почту позволят минимизировать такие риски, а также помогут в планировании своей деятельности компаниям и ТСЖ или ТСН, которые смогут оперативно сообщить информацию жителям.

Ранее Нижегородский водоканал запустил чат-бота, в котором абоненты могут узнать об отключениях воды и передать показания счетчиков.