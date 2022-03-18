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Общество

Центр опережающей профподготовки будет создан в Дзержинске к 100-летию города

13 апреля 2022 12:31  [92] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Центр опережающей профподготовки будет создан в Дзержинске к 100-летию города. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Согласно информации, проект открытия Центра профессиональной подготовки в Дзержинске уже вошел в программу подготовки города к 100-летию "Дзержинск-100".

В технически оснащенном Центре специалисты смогу пройти курс ускоренной подготовки, переподготовки или повысить квалификацию по наиболее востребованным профессиям на рынке труда. Планируется, что площадкой для него может стать Дзержинский индустриально-коммерческий техникум.

По словам министра образования науки и молодежной политики Нижегородской области Ольги Петровой, с помощью Центра дети, начиная со школьного возраста, смогут получить информацию для выбора будущей профессии.

Глава Дзержинска Иван Носков отметил, что Центр позволит повысить квалификацию тех, кто уже работает, подготовить молодых специалистов, дать им определенный уровень компетенции, а, кроме того, получить новую, более востребованную на рынке профессию. 

Ранее сообщалось, что Нижегородской области выделят 300 млн рублей на развитие образовательно-производственных центров.

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