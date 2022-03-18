Более 2 тысяч га земли под жилищную застройку выявлено в регионе
Более 20 млрд рублей выделено на поддержку IT-отрасли
Более 700 млн рублей выделено на организацию временных работ в регионе
Корпус "Школы 800" в Верхних Печерах будет открыт 1 сентября
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 14 апреля 2022 года
Рециркулятор
Телефон доверия
Последние новости рубрики Общество
13 апреля 2022 16:15  [63] Объем ремонта дорог в Выксунском районе Нижегородской области возрастет в 1,6 раза
13 апреля 2022 15:45  [87] Ограждения и лавочки окрашивают в рамках месячника по благоустройству в Нижнем Новгороде
13 апреля 2022 15:14  [133] НИА "Нижний Новгород" представляет интернет-конференцию и.о. директора нижегородского депкульта Светланы Гуляевой
13 апреля 2022 15:07  [112] "Лукойл" поддерживает учреждения культуры
13 апреля 2022 14:46  [118] Выксунский завод ОМК присоединился к профориентационному проекту "Заводская проходная"
13 апреля 2022 14:23  [163] Decathlon приостановит работу магазина на площади Советской в Нижнем Новгороде с 25 апреля
13 апреля 2022 13:58  [172] Память Владимира Жириновского предложили увековечить в Нижнем Новгороде
13 апреля 2022 13:35  [148] Пункты временного размещения в Нижегородской области продолжают обеспечивать всем необходимым
13 апреля 2022 12:31  [158] Центр опережающей профподготовки будет создан в Дзержинске к 100-летию города
13 апреля 2022 12:15  [220] Опубликованы данные о заболевших коронавирусом нижегородцах на 13 апреля
Общество

Объем ремонта дорог в Выксунском районе Нижегородской области возрастет в 1,6 раза

13 апреля 2022 16:15  [63] Общество

Фото: пресс-служба ГУАД

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Объем ремонта дорог в Выксунском районе Нижегородской области возрастет в 1,6 раза в 2022 году. Об этом сообщили в Главном управлении автомобильных дорог Нижегородской области.

Согласно информации, в этом году в районе по нацпроекту "Безопасные качественные дороги" отремонтируют 16,4 км дорог, что в 1,6 раза больше, чем в 2021-м.

Основное внимание дорожников в предстоящей кампании будет уделяться дороге Выкса-Вознесенское-Сатис.

"Эта дорога соединяет около 30 населенных пунктов с населением от 100 до 4 тысяч человек. По итогам обследования выделено три сильно изношенных участка общей протяженностью более 16 км, которые в этом году приведем в нормативное состояние. Планируем, что работы начнутся в мае и закончатся в августе", - сообщил директор ГКУ НО "Главное управление автомобильных дорог" Владимир Тужилин.

Отмечается, что стоимость ремонтных дорожных работ в Выксунском районе в 2022 году составит 303 млн рублей.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде также начался ямочный ремонт дорог в рамках месячника по благоустройству.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Выксунский г.о. Дороги Ремонтные работы
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Фоторепортажи
Автопробег в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией
18 марта 2022 14:05Автопробег в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией
Архив
Крик Лангусты
Наш класс
СПЕКТАКЛЬ «ПОЛКОВНИК-ПТИЦА»
П.Деревянко и А. Цыпкин «БеспринцЫпные чтения»
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph