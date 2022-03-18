Объем ремонта дорог в Выксунском районе Нижегородской области возрастет в 1,6 раза Общество

Фото: пресс-служба ГУАД

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Объем ремонта дорог в Выксунском районе Нижегородской области возрастет в 1,6 раза в 2022 году. Об этом сообщили в Главном управлении автомобильных дорог Нижегородской области.

Согласно информации, в этом году в районе по нацпроекту "Безопасные качественные дороги" отремонтируют 16,4 км дорог, что в 1,6 раза больше, чем в 2021-м.

Основное внимание дорожников в предстоящей кампании будет уделяться дороге Выкса-Вознесенское-Сатис.

"Эта дорога соединяет около 30 населенных пунктов с населением от 100 до 4 тысяч человек. По итогам обследования выделено три сильно изношенных участка общей протяженностью более 16 км, которые в этом году приведем в нормативное состояние. Планируем, что работы начнутся в мае и закончатся в августе", - сообщил директор ГКУ НО "Главное управление автомобильных дорог" Владимир Тужилин.

Отмечается, что стоимость ремонтных дорожных работ в Выксунском районе в 2022 году составит 303 млн рублей.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде также начался ямочный ремонт дорог в рамках месячника по благоустройству.