Финансирование программы "Развитие промышленности и инноваций Нижегородской области" составит 400 млн рублей Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Финансирование программы "Развитие промышленности и инноваций Нижегородской области" составит 400 млн рублей. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Глеб Никитин.

Согласно информации, объем средств на программу будет увеличен более чем в 3 раза. В прошлом году на нее было выделено 120 млн, тогда как в 2022 году - 400 млн рублей.

Также по различным программам из федерально бюджета будет выделено 187 млн рублей, 40 млн из которых уже направлено в Нижегородскую область распоряжением председателя правительства РФ Михаилом Мишустиным.

По словам Глеба Никитина, средства будут направлены на обновление оборудования, модернизацию производств и субсидии процентов по кредитам.

Ранее сообщалось, что нижегородский фонд развития промышленности будет докапитализирован на 700 млн рублей. Средства направят на льготное финансирование предприятий, занимающихся импортозамещением.