Нижегородский фонд развития промышленности будет докапитализирован на 700 млн рублей Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Нижегородский фонд развития промышленности будет докапитализирован на 700 млн рублей. Об этом заявил глава региона Глеб Никитин на встрече с предпринимателями 24 марта.

Согласно информации, средства на докапитализацию будут направлены как из областного бюджета, так и из федерального.

"Промышленные предприятия могут рассчитывать на поддержку Фонда развития промышленности РФ в рамках целого ряда действующих льготных займов, в том числе при создании импортозамещающих производств, лизинге, внедрении цифровых и технологических решений. Региональный фонд развития промышленности в скором времени будет докапитализирован на 700 миллионов рублей для льготного финансирования предприятий, занимающихся импортозамещением», по ставкам, не превышающим 8 процентов", - сказал Глеб Никитин.

Также губернатор отметил особое значение автопрома для Нижегородской области. Для его поддержки федеральное правительство отсрочило уплаты утилизационного сбора. Теперь срок его уплаты за 1-3 кварталы 2022 года перенесен на декабрь 2022 года. При этом перенос срока коснется предприятий с численностью не менее 5 тысяч человек и их дочерних компаний.

"Мы со своей стороны стараемся лоббировать интересы наших производителей, прежде всего, путем наращивания госзакупок продукции регионального автопрома. Для восстановления спроса на коммерческие автомобили и автобусы регион вышел с инициативой о запуске программы лизинга, включив в нее субсидии лизингодателю части стоимости транспортного средства для предоставления скидки на коммерческие автомобили", - пояснил Глеб Никитин.

Ранее сообщалось, что правительство Нижегородской области планирует заключить инвестиционные соглашения с двумя предприятиями.