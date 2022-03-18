Нижегородские IT-специалисты смогут получить льготную ипотеку под 5% Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Нижегородские IT-специалисты смогут получить льготную ипотеку под 5%. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, отвечая на вопросы подписчиков в соцсети "Вконтакте".

Одна из нижегородок напомнила, что ранее председатель правительства РФ Михаил Мишустин объявил о предоставлении ипотеки под 5%, ставка которой может быть сокращена до 2% при поддержке регионов. Она поинтересовалась, будет ли создана такая поддержка в Нижегородской области.

По словам Глеба Никитина, в области сейчас создается своя ипотечная программа, которая предусматривает выдачу кредитов на жилье под 5% годовых. При этом, в сравнении с федеральными критериями будет расширено число IT-специалистов, которые смогут на нее претендовать.

В настоящее время программа только разрабатывается. Сроки запуска и подробности будут объявлены позже.

Ранее сообщалось, что правительство РФ выделило 21,5 млрд рублей на поддержку IT-отрасли.