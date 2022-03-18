Фото:
Нижегородские IT-специалисты смогут получить льготную ипотеку под 5%. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, отвечая на вопросы подписчиков в соцсети "Вконтакте".
Одна из нижегородок напомнила, что ранее председатель правительства РФ Михаил Мишустин объявил о предоставлении ипотеки под 5%, ставка которой может быть сокращена до 2% при поддержке регионов. Она поинтересовалась, будет ли создана такая поддержка в Нижегородской области.
По словам Глеба Никитина, в области сейчас создается своя ипотечная программа, которая предусматривает выдачу кредитов на жилье под 5% годовых. При этом, в сравнении с федеральными критериями будет расширено число IT-специалистов, которые смогут на нее претендовать.
В настоящее время программа только разрабатывается. Сроки запуска и подробности будут объявлены позже.
Ранее сообщалось, что правительство РФ выделило 21,5 млрд рублей на поддержку IT-отрасли.
Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+