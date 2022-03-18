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Экономика

Более 50 млн рублей выделено на грантовую поддержку нижегородских фермеров в 2022 году

13 апреля 2022 18:28  [105] Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Более 50 млн рублей выделено на грантовую поддержку нижегородских фермеров в 2022 году. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области Николай Денисов.

Согласно информации, в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы"  на поддержку гранта "Агростартап" было выделено около 52 млн рублей, почти 50 млн из которых направлены из федерального бюджета.

Получить грант на реализацию своего проекта может начинающий фермер либо гражданин, ведущий личное подсобное хозяйство, который в случае получения субсидии должен зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя.

Заявки на конкурс будут приниматься до 29 апреля. Подать их можно в управлении сельским хозяйством муниципального образования Нижегородской области по месту регистрации.

Размеры грантов на реализацию проектов будут определены по итогам заседания региональной конкурсной комиссии.

Отмечается, что размер гранта не может превышать 90% затрат, указанных в плане расходов проекта, то есть 10% от стоимости проекта должны приходиться на собственные средства участника конкурса.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области принят ряд мер по поддержке АПК. 

Также в феврале более 4,4 млрд рублей было направлено на поддержку АПК региона в 2022 году.  

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Теги:
Нацпроект Сельское хозяйство
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