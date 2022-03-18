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Общество

Студенты НГТУ разработали материал для детали системы ГЛОНАСС

14 апреля 2022 10:35  [52] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Студенты нижегородских вузов разработали материал для детали системы ГЛОНАСС. Об этом сообщает министерство информационных технологий и связи Нижегородской области.

Согласно информации, студенты кафедры материаловедения Института физико-химических технологий и материаловедения НГТУ им. Р.Е. Алексеева работают над производством титаново-ванадиевого сплава, из которого изготавливаются опытные образцы изделий для системы ГЛОНАСС. 

Ранее часть деталей производилась за границей, но в условиях санкционного давления было принято решение о внедрении отечественных разработок.

Как рассказал доцент кафедры МТМиТОМ НГТУ им Р.Е. Алексеева Евгений Беляев, лаборатории получают материал, исследуют его свойства и передают промышленному партнеру для испытаний экспериментальных материалов в реальных условиях эксплуатации. 

"На нашей кафедре, как и в НГТУ в целом, за основу взято правило "образование через науку". Поэтому в научно-исследовательских работах под руководством сотрудников кафедры принимают участие наши студенты, они проводят эксперименты и исследования, а полученные материалы используют для выполнения своих квалификационных работ", - сказал Евгений Беляев.

Разрабатываемые материалы применяются в фильтрации газов и жидкостей и оборудовании, применяемом в космической промышленности.

Напомним, что в Нижегородской области в рамках реализуемых мер поддержки экономики в марте 2022 года был создан Центр импорта и импортозамещения.

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Теги:
Студенты Технологии
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