Прием заявок на II всероссийский форум классных руководителей продлится до 25 апреля Общество

Фото: организаторы мероприятия

Прием заявок на II всероссийский форум классных руководителей продлится до 25 апреля. Об этом сообщают организаторы.

Согласно информации, подать заявку на участие может любой классный руководитель РФ с опытом работы в школе. Также в этом году принять участие в отборочном конкурсе могут кураторы групп СПО.

Желающие могут заполнить анкету и зарегистрироваться в специально разработанном мини-приложении ВКонтакте. Также следить за новостями форума можно в сообществе ФКР в соцсети "Вконтакте".

Форум является уникальной площадкой для профессионального общения и обсуждения актуальных вопросов, на которой каждый сможет повысить социальный и профессиональный статус классного руководителя.

Как рассказала участник всероссийского форума классных руководителей-2021 от Нижегородской области, учитель Екатерина Щеткина, форум удивил ее своим масштабом.

"Осенью 2021 года мне посчастливилось после конкурсного отбора стать участником первого Всероссийского форума классных руководителей. Форум является уникальной площадкой для профессионального общения и решения актуальных вопросов. Он удивляет своими масштабами, ведь на него съезжается учителя с разных уголков нашей страны. Тем более подать заявку сможет любой классный руководитель страны, а также в этом году и кураторы групп СПО. Смелее подавайте заявку, ведь участники ФКР - это самые сильные наставники для детей", - сказала Екатерина Щеткина.

Напомним, что II всероссийский форум классных руководителей пройдет в октябре 2022 года в Москве. Проезд, проживание и питание очных участников оплатит принимающая сторона.