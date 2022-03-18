Стартовал прием заявок на II всероссийский форум классных руководителей Общество

Фото: организаторы мероприятия

Стартовал прием заявок на II всероссийский форум классных руководителей. Об этом сообщают организаторы.

Подать заявку на участие может любой классный руководитель РФ с опытом работы в школе. Также в этом году принять участие в отборочном конкурсе могут кураторы групп СПО.

Сообщается, что отбор участников на форум будет проходить в три этапа: онлайн-тестирование по основам педагогики, онлайн-решение задач по тематике классного руководства и предоставление видеовизитки с указанием мотивации своего участия в форуме.

Желающие могут заполнить анкету и зарегистрироваться в специально разработанном мини-приложении ВКонтакте. Также следить за новостями форума можно в сообществе ФКР в соцсети "Вконтакте".

Одной из главных целей форума является развитие сообщества классных руководителей России, ориентированных на то, чтобы дети воспитывались на традиционных ценностях.

Участники форума примут участие в образовательных, дискуссионных и культурных программах. В качестве спикеров и экспертов мероприятия выступят признанные специалисты в различных областях, которые поделятся своим профессиональным опытом.

Организаторы мероприятия напомнили, что в первом всероссийском форуме классных руководителей приняло участие более 1000 учителей из всех регионов России, а еще более 50 тыс. педагогов присоединились к форуму в онлайн-формате.

II Всероссийский форум классных руководителей пройдет в октябре 2022 года в Москве. Отмечается, что проезд, проживание и питание участников оплатит принимающая сторона.