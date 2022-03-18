Более 2 тысяч га земли под жилищную застройку выявлено в регионе
Более 700 млн рублей выделено на организацию временных работ в регионе
Более 20 млрд рублей выделено на поддержку IT-отрасли
Корпус "Школы 800" в Верхних Печерах будет открыт 1 сентября
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 14 апреля 2022 года
Рециркулятор
Телефон доверия
Последние новости рубрики Общество
14 апреля 2022 12:22  [24] Более 300 новых случаев заболевания коронавирусом за сутки подтверждено в Нижегородской области
14 апреля 2022 11:46  [87] Теплоснабжение после повреждения на ул. Чехова в Нижнем Новгороде полностью восстановлено
14 апреля 2022 11:33  [89] Дополнительные поезда будут запущены в майские праздники в Нижегородской области
14 апреля 2022 11:25  [103] Детский Пасхальный Хоровой Собор пройдёт в Нижнем Новгороде 27 апреля
14 апреля 2022 11:03  [149] Учёные ННГУ ищут новый способ лечения тяжёлых форм депрессии
14 апреля 2022 10:49  [188] Прием заявок на II всероссийский форум классных руководителей продлится до 25 апреля
14 апреля 2022 10:35  [129] Студенты НГТУ разработали материал для детали системы ГЛОНАСС
14 апреля 2022 09:47  [185] Транспортная схема Автозаводского района будет еще раз проанализирована на основании обращений жителей
13 апреля 2022 18:39  [372] Евгений Люлин: "Общими усилиями мы сможем реализовать многие перспективные проекты"
13 апреля 2022 18:12  [471] Юрий Шалабаев утвердил архитектурно-художественную концепцию ул.Веденяпина и пр.Молодежный в Автозаводском районе
Общество

Дополнительные поезда будут запущены в майские праздники в Нижегородской области

14 апреля 2022 11:33  [89] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Дополнительные поезда будут запущены в майские праздники в Нижегородской области. Об этом сообщили в пресс-службе ГЖД.

Согласно информации, дополнительные поезда будут курсировать на наиболее востребованных направлениях в период с 28 апреля по 12 мая.

Так, между Нижним Новгородом и Москвой назначены дополнительные поезда №235/236 и №248/247 и дополнительные рейсы № 339/340 сообщением Нижний Новгород – Новороссийск.

Также будут введены дополнительные поезда, проходящие по Нижегородской области.

Между Казанью и Москвой в майские праздники будут курсировать поезда №215, №276, №237/238, №273/274, №275/290, №289/290, №295/290, №295/296, №295. Также дополнительный поезд №253/254 свяжет столицу Татарстана с Санкт-Петербургом.

Дополнительные поезда №231, №232, №293, №494 свяжут Москву с Ижевском, №218/217, №228/227, №260/259 с Чебоксарами и №226/225 с Йошкар-Олой.

Кроме того, дополнительные поезда №252/251, №237/238 свяжут Киров с Москвой, а поезд №223/224 с Санкт-Петербургом.

Ранее сообщалось, что расписание нижегородских электричек будет изменено с 11 по 22 апреля.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
ГЖД поезда
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Фоторепортажи
Автопробег в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией
18 марта 2022 14:05Автопробег в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией
Архив
Крик Лангусты
Наш класс
СПЕКТАКЛЬ «ПОЛКОВНИК-ПТИЦА»
П.Деревянко и А. Цыпкин «БеспринцЫпные чтения»
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph