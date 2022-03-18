Дополнительные поезда будут запущены в майские праздники в Нижегородской области Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Дополнительные поезда будут запущены в майские праздники в Нижегородской области. Об этом сообщили в пресс-службе ГЖД.

Согласно информации, дополнительные поезда будут курсировать на наиболее востребованных направлениях в период с 28 апреля по 12 мая.

Так, между Нижним Новгородом и Москвой назначены дополнительные поезда №235/236 и №248/247 и дополнительные рейсы № 339/340 сообщением Нижний Новгород – Новороссийск.

Также будут введены дополнительные поезда, проходящие по Нижегородской области.

Между Казанью и Москвой в майские праздники будут курсировать поезда №215, №276, №237/238, №273/274, №275/290, №289/290, №295/290, №295/296, №295. Также дополнительный поезд №253/254 свяжет столицу Татарстана с Санкт-Петербургом.

Дополнительные поезда №231, №232, №293, №494 свяжут Москву с Ижевском, №218/217, №228/227, №260/259 с Чебоксарами и №226/225 с Йошкар-Олой.

Кроме того, дополнительные поезда №252/251, №237/238 свяжут Киров с Москвой, а поезд №223/224 с Санкт-Петербургом.

Ранее сообщалось, что расписание нижегородских электричек будет изменено с 11 по 22 апреля.