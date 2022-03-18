Три новые гостиницы планируется открыть в 2022 году в Нижегородской области Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Три новые гостиницы планируется открыть в 2022 году в Нижегородской области. Об этом сообщает ИА "Время Н" со ссылкой на департамент развития туризма и народных художественных промыслов Нижегородской области.

Согласно информации, в этом году откроются: гостиница в городском округе город Бор, а также эко-хостел и парк-отель в Городецком муниципальном районе.

Как рассказали в департаменте, Нижегородская область — регион с развитой инфраструктурой размещения, в котором представлены туристические комплексы всех категорий — от бюджетной категории "без звезд" до отелей международных гостиничных сетей и отелей премиум-класса.

Ранее сообщалось, что Глеб Никитин подписал соглашение с корпорацией "Туризм.РФ", в рамках которого предполагается стратегическое взаимодействие в рамках подготовки и реализации инвестиционных проектов в сфере развития туризма, туристской инфраструктуры и секторе гостеприимства в регионе.