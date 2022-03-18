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Общество

Муниципальное предприятие в Большом Мурашкине оштрафовали за нарушения на полигоне ТКО

14 апреля 2022 12:36  [106] Общество

Фото: Роспотребнадзор, архив

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Полигон ТКО в Большемурашкинском районе Нижегородской области эксплуатировался с нарушениями, за что муниципальное предприятие "Управляющая компания" было привлечено к административной ответственности. Об этом сообщила пресс-служба Управления Росприроднадзора по Нижегородской области.

Как рассказали в надзорном ведомстве, в ведении предприятия находится полигон ТКО на юго-западной окраине р.п. Большое Мурашкино. При этом "Управляющая компания", не исполняла в полной мере обязанности по мониторингу состояния и загрязнения окружающей среды на территории свалки.

Факт нарушения был выявлен в ходе плановой проверки в ноябре 2021 года. Инспекторы Росприроднадзора установили, что отборы проб атмосферного воздуха проводятся не на границе полигона, а на границе санитарно-защитной зоны. Кроме того, количество наблюдательных скважин на объекте не достаточно и не даёт достоверной оценки влияния полигона на подземные воды.

Большемурашкинский районный суд поддержал требования Росприроднадзора о привлечении МУП "Управляющая компания" к административной ответственности за несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления. Но при этом размер штрафных санкций решением суда был снижен с 200 до 100 тысяч рублей.

Кроме выплаты штрафа предприятие обязано устранить все выявленные в ходе проверки нарушения.

Ранее сообщалось, что "Заволжский моторный завод" оштрафовали за работу полигона промотходов без обязательной лицензии.

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Теги:
Большемурашкинский район Росприроднадзор
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