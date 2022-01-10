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ЗМЗ оштрафовали за работу полигона промотходов без обязательной лицензии

01 марта 2022 14:30  [72] Общество

Фото: Росприроднадзор по Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Городецкий городской суд вынес решение о привлечении ПАО "Заволжский моторный завод" к административной ответственности по ч. 1 ст. 19.20 КоАП РФ - за осуществление деятельности, не связанной с извлечением прибыли, без обязательного специального разрешения. Об этом сообщили в Управлении Росприроднадзора по Нижегородской области.

Напомним, основная площадка предприятия расположена в Заволжье. Кроме того, заводу принадлежит полигон промышленных отходов в Балахнинском районе.

Как подчеркнули в природоохранном ведомстве, предприятие эксплуатирует полигон, не имея обязательной для этого лицензии, что было выявлено в ходе плановой проверки осенью 2021 года. Кроме этого, было зафиксировано более 20 нарушений экологических требований. Материалы проверки были переданы с суд.

В суде представители ЗМЗ попытались доказать свою невиновность. Они утверждали, что в настоящее время новые отходы на полигон не вывозятся, а значит и лицензия, по их мнению, не нужна.

В Росприроднадзоре парировали, что в ходе проверки был установлен факт размещения на полигоне твёрдых и жидких промышленных отходов IV класса опасности, а вот никаких доказательств, что объект является недействующим, ответчик не предоставил.

Суд поддержал позицию Росприроднадзора и признал юрлицо виновным в нарушении лицензионных требований. В итоге ЗМЗ был назвачен штраф в размере 170 тысяч рублей. Кроме того, предприятие обязали устранить все выявленные нарушения.

Ранее сообщалось, что кстовского производителя поливинилхлорида ООО "РусВинил" привлекли к ответственности по четырём статьям КоАП РФ, связанным с нарушениями природоохранных норм и требований, и оштрафовали на 800 тысяч рублей.

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Теги:
Заволжье лицензии Росприроднадзор
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