Проект больницы
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Приемное отделение в нижегородской больнице №39 будет обновлено. Об этом в своем Telegram-канале сообщил министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов.
Согласно информации, вместе с новым приемным покоем в больнице появится КТ-центр экспертного уровня.
Также Давид Мелик-Гусейнов рассказал, что до конца года все приемные отделения в Нижегородской области будут работать по стандарту "40 минут на сортировку". За это время врачи должны определять состояние пациента и отправлять его в лечебное отделение.
По словам министра, приемные отделения больниц региона - это серьёзный вызов для организаторов здравоохранения. Все они требуют реконструкции, так как строились десятки лет назад.
Сейчас в отделениях установлены обычные двери с железными ручками, не везде есть пандус для машин скорой помощи, а угловатые узкие коридоры затрудняют ход каталок. Эти недочеты будут постепенно устранены и в приемных отделениях будут созданы сфокусированные диагностические возможности.
Ранее сообщалось, что в детской городской поликлинике №39 Нижнего Новгорода завершился ремонт.
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