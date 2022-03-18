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Общество

Глеб Никитин пригласил нижегородцев принять участие в голосовании по программе ФКГС на 2023 год

14 апреля 2022 14:17  [100] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин призвал нижегородцев принять участие в голосовании по выбору общественных пространств, которые будут благоустроены в 2023 году в рамках проекта "Формирование комфортной городской среды".

Глава региона подчеркнул, что в вопросах благоустройства крайне важна поддержка людей.

"Нам важно знать ваше мнение о том, какие территории мы будем благоустраивать в следующем году, чтобы подготовить проекты и выделить средства. Именно благодаря вашим решениям и нацпроекту "Жильё и городская среда" в регионе уже преобразилось немало объектов", - сказал Глеб Никитин.

В рейтинговом голосовании будет участвовать около 100 общественных пространств в 18 городах и посёлках области. Каждый нижегородец в возрасте старше 14 лет сможет отдать свой голос за ту или иную территорию или дизайн-проект по благоустройству.

Напомним, голосование по выбору общественных пространств, которые предстоит благоустроить в 2023 году в рамках программы ФКГС, откроется 15 апреля и будет проходить до 30 мая на сайте golosza.ru. Для участия в голосовании необходима регистрация на сайте, после чего пользователи получат доступ к списку общественных территорий и смогут изучить концепции благоустройства.

Кроме того, у нижегородцев, кто по-каким либо причинам не может пройти голосование онлайн, есть возможность познакомиться с проектами и проголосовать в одном из более чем 150 волонтёрских пунктов.

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Теги:
Благоустройство Глеб Никитин ФКГС
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