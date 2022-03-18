Волонтёрские пункты для голосования по проекту ФКГС будут работать в ТЦ и МФЦ Нижегородской области Общество

Фото: ИРГСНО, архив

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Более 150 волонтёрских пунктов и 400 добровольцев будут работать в Нижегородской области для помощи в рейтинговом голосовании за объекты благоустройства на следующий год. Об этом сообщили в региональном Ресурсном центре развития волонтёрского движения.

Волонтёрские пункты будут работать в крупных торговых центрах и в МФЦ во всех районах Нижнего Новгорода, а также в муниципалитетах, принимающих участие в голосовании: в Арзамасе, Дзержинске, Выксе, Кулебаках, Сарове, Шахунье, на Бору, в Навашинском и Семеновском городских округах, а также в Балахнинском, Богородском, Городецком, Кстовском, Лысковском, Павловском, Починковском, Уренском районах.

Добровольцы помогут проголосовать за объекты благоустройства тем нижегородцам, кто по-каким либо причинам не может пройти голосование онлайн - на портале программы "Формирование комфортной городской среды", а также помогут решить технические вопросы голосования.

Напомним, с 15 апреля по 30 мая в регионах России будет проходить рейтинговое голосование по выбору общественных пространств, которые предстоит благоустроить в 2023 году в рамках программы ФКГС нацпроекта "Жильё и городская среда".

До 30 мая на платформе za.gorodsreda.ru и на сайте "Госуслуги" каждый гражданин России в возрасте старше 14 лет сможет отдать свой голос за ту или иную территорию или дизайн-проект по благоустройству.

В частности, на территории Нижнего Новгорода на голосование представлена 41 территория.