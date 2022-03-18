Три завода в Нижегородской области не планируют приостанавливать производство Бизнес

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Три завода в Нижегородской области не планируют приостанавливать производство. Об этом сообщает Госинспекция труда в Нижегородской области.

Согласно информации, речь идет о следующих заводах - АО "Арзамасский машиностроительный завод", АО "Выксунский металлургический завод" и ФКП "Завод имени Я.М. Свердлова".

В частности, они уведомили Госинспекцию труда, что не планируют приостановку производства или какого-либо частичного ограничения на предприятиях.

В ответ на предостережения Гострудинспекции в АО "АМЗ", АО "ВМЗ" и ФКП "Завод имени Я.М. Свердлова" сообщили, что не планируют вводить неполный рабочий день, объявлять простой или сокращать штатную численность сотрудников.

Ранее сообщалось, что ООО "ПАЗ" может перейти в режим неполной рабочей недели с 19 мая.