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Бизнес

Три завода в Нижегородской области не планируют приостанавливать производство

14 апреля 2022 15:41  [133] Бизнес

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Три завода в Нижегородской области не планируют приостанавливать производство. Об этом сообщает Госинспекция труда в Нижегородской области.

Согласно информации, речь идет о следующих заводах - АО "Арзамасский машиностроительный завод", АО "Выксунский металлургический завод" и ФКП "Завод имени Я.М. Свердлова".

В частности, они уведомили Госинспекцию труда, что не планируют приостановку производства или какого-либо частичного ограничения на предприятиях.

В ответ на предостережения Гострудинспекции в АО "АМЗ", АО "ВМЗ" и ФКП "Завод имени Я.М. Свердлова" сообщили, что не планируют вводить неполный рабочий день, объявлять простой или сокращать штатную численность сотрудников.

Ранее сообщалось, что ООО "ПАЗ" может перейти в режим неполной рабочей недели с 19 мая.

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Теги:
Госинспекция труда заводы
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