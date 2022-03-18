Фото:
ООО "ПАЗ" может перейти в режим неполной рабочей недели с 19 мая. Об этом сообщает Госинспекция труда в Нижегородской области.
Согласно информации, сотрудники инспекции труда провели профилактический визит на завод, в ходе которого работодатель и его представители были проконсультированы по вопросам соблюдения обязательных требований трудового законодательства.
Также в устной форме компании было объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований трудового законодательства.
Как сообщили представители ООО "ПАЗ", в связи с проблемами с поставками импортных комплектующих, ведущих к сокращению объемов производства продукции и выручки от ее реализации, предприятие планирует перейти в режим неполной рабочей недели с 19 мая по 18 ноября 2022 года.
Ранее сообщалось, что ГАЗ может перевести сотрудников на четырехдневную рабочую неделю.
Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+