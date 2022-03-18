ООО "ПАЗ" может перейти в режим неполной рабочей недели с 19 мая Бизнес

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

ООО "ПАЗ" может перейти в режим неполной рабочей недели с 19 мая. Об этом сообщает Госинспекция труда в Нижегородской области.

Согласно информации, сотрудники инспекции труда провели профилактический визит на завод, в ходе которого работодатель и его представители были проконсультированы по вопросам соблюдения обязательных требований трудового законодательства.

Также в устной форме компании было объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований трудового законодательства.

Как сообщили представители ООО "ПАЗ", в связи с проблемами с поставками импортных комплектующих, ведущих к сокращению объемов производства продукции и выручки от ее реализации, предприятие планирует перейти в режим неполной рабочей недели с 19 мая по 18 ноября 2022 года.

Ранее сообщалось, что ГАЗ может перевести сотрудников на четырехдневную рабочую неделю.