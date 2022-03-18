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Нижегородские опоры освещения будут защищены от рекламы сеткой-рабицей. Об этом заявил мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев в ходе инспекции Советского района.
По его словам, рекламные объявления сильно портят облик города. В прошлом году на несколько десятков опор была установлена специальной сетка-рабица 2-2,5 метров в высоту, на которую невозможно наклеить объявление. В этом году работы по установке продолжатся.
Как рассказал глава Советского района Сергей Колотов, в рамках месячника по благоустройству продолжаются работы по мытью дороги, уборке мусора с прибордюрных полос и газонов, очистке дорожных ограждений. Там, где ограждения не нужны, они срезаются для последующей замены на цветники.
Также Юрий Шалабаев сообщил, что весной в Нижнем Новгороде будет отремонтировано порядка 40 тыс. кв.м. асфальта. Активные работы начнутся после установления сухой и теплой погоды.
Напомним, что общегородской субботник в Нижнем Новгороде пройдет 16 апреля.
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