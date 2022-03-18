Около 11 млрд рублей направят на ремонт дорог в районах Нижегородской области Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Около 11 млрд рублей направят на ремонт дорог в районах Нижегородской области. Об этом сообщили в Главном управлении автомобильных дорог региона.

Согласно информации, в регионе стартовала ремонтная кампания по нацпроекту "Безопасные качественные дороги".

Отмечается, что в этом году на ремонт и реконструкцию дорог планируется направить 10,95 млрд рублей и привести в нормативное состояние более 700 км автомобильных дорог, более 450 погонных метров мостов.

Первым объектом в рамках этой ремонтной кампании стал участок в Уренском районе протяженностью 7,2 км на дороге регионального значения Урень – Шарья – Никольск – Котлас. В данный момент уже началось фрезерование старого покрытия. Помимо ремонта проезжей части, будут восстановлены остановочные павильоны с заездными "карманами" для автобусов, заменены дорожные знаки.

По планам, 18 апреля на объекте начнутся работы с использованием непосредственно горячего асфальтобетона. Будет произведена пробная укладка выравнивающего слоя.

Помимо этого, в планах на 2022 год – продолжение капитального ремонта трассы Владимир – Муром - Арзамас в районе Навашина. Будет восстанавливаться покрытие и на участках региональных магистралей: Нижний Новгород - Шахунья - Киров, Ряжск - Касимов - Муром - Нижний Новгород, Работки - Порецкое, Шопша - Иваново - Нижний Новгород и Урень - Шарья - Никольск - Котлас.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде в рамках месячника по благоустройству также начался ямочный ремонт.