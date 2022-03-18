Пасхальный хоровой собор состоится в Александро-Невском кафедральном соборе 28 апреля Общество

Фото: Сергей Лотырев, с сайта Нижегородской митрополии

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

В кафедральном соборе Александра Невского 28 апреля состоится традиционный Пасхальный хоровой собор, в котором примут участие ведущие церковные и светские хоры Нижнего Новгорода, а также гости из Москвы, Владимира, Новосибирска и Ульяновска. Возглавит хоровой собор митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий.

Как сообщили в Нижегородской митрополии, 15-й Хоровой собор объединит восемь коллективов. Режиссёр и главный дирижер хорового собора – лауреат Всероссийских и Международных конкурсов, художественный руководитель и главный дирижёр камерного хора "Нижний Новгород" Иван Стольников.

Состав участников мероприятия:

- Смешанный хор Спасо-Вознесенского кафедрального собора города Ульяновска;

- Академический любительский хор молодёжи и студентов "Сибирь- Концерт" (Новосибирск);.

- Хоровая капелла мальчиков школы № 1234 (Москва);

- Владимирский камерный хор "Центр классической музыки";

- Муниципальный камерный хор "Нижний Новгород";

- Хор регентского отделения Центра подготовки церковных специалистов Нижегородской епархии РПЦ "Покров" имени митрополита Николая (Кутепова);

- Образцовый хор "Вдохновение" ДШИ № 8 им. В.Ю. Виллуана;

- Молодёжный хор "Контраст" Нижегородского Губернского колледжа.

XV Пасхальный хоровой собор состоится в четверг, 28 апреля, в 15:00 по адресу: ул. Стрелка, д. 3а.

Вход свободный.

Напомним, 27 апреля в Нижнем Новгороде в Храме в честь Владимирской Оранской Божией Матери и защитников Отечества пройдёт детский Пасхальный хоровой собор.