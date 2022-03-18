Резидент ТОСЭР приступит к строительству комплекса по производству домокомплектов в мае 2022 года Бизнес

Фото: правительство Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Резидент ТОСЭР приступит к строительству комплекса по производству домокомплектов в мае 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Согласно информации, резидент территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) "Володарск" - компания "Форами" - планирует приступить к строительству производственного комплекса глубокой переработки древесины в мае текущего года.

Новое предприятие будет специализироваться на выпуске домокомплектов любой сложности по современным мировым технологиям с использованием высокоточного оборудования с ЧПУ. Производство будет включать в себя сортировку и сушку пиломатериала, склейку заготовок в брус, производство деталей деревянных конструкций, упаковку деталей в пачки, а также склад готовой продукции.

Общий объем инвестиций в проект составит более 140 млн рублей. Благодаря его реализации в Володарске будет создано 25 рабочих мест.

Руководитель Корпорации развития Нижегородской области Игорь Ищенко отметил, что будущая продукция будет производиться полностью из отечественного сырья и материалов.

Планируется, что объемы производства составят 250 домокомплектов в год. Запуск предприятия запланирован на 2023 год.

Помимо домокомплектов, на предприятии будут производиться малые архитектурные формы, а именно беседки, навесы, перголы и другая продукция.

В дальнейшем инвестор планирует запустить производство топливных гранул (пеллет) и других продуктов, изготавливаемых из вторично переработанной древесины и древесных отходов.

Ранее сообщалось, что объём инвестиций резидентов нижегородских ТОСЭР в 2021 году вырос более чем в 13 раз.