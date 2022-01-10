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Бизнес

Объём инвестиций резидентов нижегородских ТОСЭР в 2021 году вырос более чем 13 раз

28 января 2022 18:50  [116] Бизнес

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Объём инвестиций в реализацию проектов резидентов Территорий опережающего социально-экономического развития в Нижегородской области за год составил около 770 млн рублей. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Он рассказал, что вложения ТОСЭР увеличились более чем в 13 раз по сравнению с 2020 годом, что говорит о росте их востребованности у инвесторов.

"Чем больше жизни на таких территориях, тем выше число тех, кто хочет там работать. А значит, в бюджеты поступает больше налогов, создаются новые рабочие места", - отметил Глеб Никитин.

В 2020 году объём привлечённых инвестиций по проектам резидентов составлял 58 млн рублей. А по данным на 1 января 2022 года в проекты вложено уже более 900 млн рублей.

"В составе ТОСЭР появляются проекты самой разной направленности. Мы не раз говорили, что регион интересен для различных видов бизнеса и производства, и это наглядное тому подтверждение. Рады инвесторам и готовы оказать всяческую поддержку", - добавил Глеб Никитин.

На территории Нижегородской области действуют три ТОСЭР – в Сарове (существует с 2017 года), Володарске и Решетихе (действуют с 2019 года). На данных территориях работают в общей сложности 18 резидентов.

В 2021 году статус новых резидентов ТОСЭР "Володарск" получили пять предприятий:

- ООО "Шамони" с проектом строительства спортивной деревни,

- ООО "Русдекинг" с производством террасной доски и других строительных материалов из древесно-полимерного композита,

- компания "Макс-Групп" с производством кормовых добавок для животноводства и птицеводства,

- ООО "АйронТех" с производством вендингового оборудования,

- ООО "Форами", которое планирует построить производственный комплекс глубокой обработки древесины.

Напомним, что в ТОСЭР действуют нулевые ставки по налогу на землю и имущество организации, а также льготные ставки по налогу на прибыль.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области в 2021 году реализовано с использованием различных мер господдержки 13 инвестиционных проектов с общим объёмом инвестиций более 30 млрд рублей. Благодаря их реализации было создано более 2 000 рабочих мест.

Также сообщалось, что огромный завод по производству кормов для животных построят в Володарске. Ради этого масштабного инвестпроекта, в который направят миллиарды рублей, к Володарску присоединят несколько территорий.

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Теги:
Инвестиции ТОСЭР
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