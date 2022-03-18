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Общество

Изба XIX века будет отреставрирована в "Щелковском хуторе"

14 апреля 2022 17:36  [98] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Изба XIX века будет отреставрирована в "Щелковском хуторе". Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в департаменте культуры администрации Нижнего Новгорода.

Согласно информации, ГАУ Нижегородской области "Управление государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий" уже выдало положительное заключение на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения.

Отреставрирована будет "Изба Обуховой" середины XIX века, привезенная в музей из деревни Ульянково Городецкого района в 1969 году.

При реставрации будут сохранены подлинные элементы здания. Также специалисты восстановят придомовой двор.

Напомним, что в музее на сегодняшний день полностью завершена реставрация пяти объектов культурного наследия федерального и регионального значения, а именно: "Ямного овина", "Верхового овина", "Мельницы толчеи-столбовки", "Покровской церкви из с. Зелёное", (выполнены в 2020 году), "Амбар Конёвой" (выполнена в 2021 году).

СПРАВКА:

МАУК "Архитектурно-этнографический музей-заповедник "Щелоковский хутор" включает памятники деревянного зодчества – уникальные образцы русской архитектурно-строительной культуры конца XVII - начала ХХ вв.

Территория музея составляет 35,9 га и представляет собой участок леса 1 категории (памятник природы регионального значения), разделенный двумя глубокими оврагами на три неравных части.

Музей был создан 1 января 2014 года на основе имущества Музея архитектуры и быта народов Нижегородского Поволжья, открытого 3 июня 1973 года.

В настоящее время в музее собрано 15 памятников деревянного зодчества XVII-XIX в.в., перевезенных из Городецкого, Семеновского, Ковернинского, Кстовского районов Нижегородской области.

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Теги:
Объекты культурного наследия Реставрация
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