Корпус "Школы 800" в Верхних Печерах будет открыт 1 сентября
Более 2 тысяч га земли под жилищную застройку выявлено в регионе
Более 20 млрд рублей выделено на поддержку IT-отрасли
Более 700 млн рублей выделено на организацию временных работ в регионе
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 15 апреля 2022 года
Рециркулятор
Телефон доверия
Последние новости рубрики Общество
15 апреля 2022 11:20  [1] Количество обращений по поводу присасывания клещей в Нижегородской области увеличилось до семи
15 апреля 2022 10:51  [55] Три проходческих щита может быть задействовано при строительстве метро в Нижнем Новгороде
15 апреля 2022 10:39  [138] Проспект в Советском районе Нижнего Новгорода назовут в честь Героев Донбасса
15 апреля 2022 10:28  [82] Капремонт стартовал в Нижегородской детской областной больнице
15 апреля 2022 10:13  [124] Нижегородский оператор намерен взыскать с балахнинцев 6,5 млн рублей за необоснованные требования закрытия полигона ТКО
15 апреля 2022 10:04  [88] Капремонт крыш 21 дома проведут на ул. Светлоярской
15 апреля 2022 09:45  [98] Испытания тепловых сетей на максимальную температуру теплоносителя пройдут в Дзержинске
15 апреля 2022 09:28  [119] Сеть экологического мониторинга планируется создать в Нижегородской области
15 апреля 2022 09:12  [146] Электрички до станции Суроватиха будут ходить с пр. Гагарина
14 апреля 2022 20:05  [353] Окружной хакатон по искусственному интеллекту пройдёт в Нижнем Новгороде 3-5 июня
Общество

Нижегородский оператор намерен взыскать с балахнинцев 6,5 млн рублей за необоснованные требования закрытия полигона ТКО

15 апреля 2022 10:13  [124] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

АО "Ситиматик-Нижний Новгород" намерен взыскать с истцов более 6 млн рублей за необоснованные требования закрытия полигона ТКО в Балахнинском районе Нижегородской области.

Отметим, что в марте текущего года Нижегородский областной суд отменил решение суда первой инстанции о прекращении эксплуатации полигона ТБО, опираясь на экологическую судебную экспертизу, которая не подтвердила вред от деятельности полигона окружающей среде и угрозы санэпидблагополучия жителей Балахнинского района.

В настоящее время, как сообщают ряд нижегородских СМИ, компания готовит исковые требования в суд. АО "Ситиматик-Нижний Новгород" намеревается подать к шести жителям Балахнинского района иски на возмещение судебных издержек.

Сумма требований – 6,5 млн рублей. В нее вошли работа адвоката, стоимость экспертизы и участие экспертов.

Стоит добавить, что интересы жителей Балахнинского района в суде представляли представители по доверенности, сами жители же не принимали участия в судебных заседаниях, в связи с чем могут и не знать о своей ответственности.

Напомним, балахнинцы пожаловались в суд на деятельность местного полигона. Они утверждали, что в почве около их домов выявлена опасная для их здоровья концентрация токсичных вредных веществ.

Напомним, в ведении АО "Ситиматик – Нижний Новгород" находятся два межмуниципальных полигона для размещения непригодных к переработке твёрдых коммунальных отходов на территории Балахнинского и Городецкого районов Нижегородской области.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Свалки Суды ТБО
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Фоторепортажи
Автопробег в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией
18 марта 2022 14:05Автопробег в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией
Архив
Крик Лангусты
Наш класс
СПЕКТАКЛЬ «ПОЛКОВНИК-ПТИЦА»
П.Деревянко и А. Цыпкин «БеспринцЫпные чтения»
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph