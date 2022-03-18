Нижегородский оператор намерен взыскать с балахнинцев 6,5 млн рублей за необоснованные требования закрытия полигона ТКО

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АО "Ситиматик-Нижний Новгород" намерен взыскать с истцов более 6 млн рублей за необоснованные требования закрытия полигона ТКО в Балахнинском районе Нижегородской области.
Отметим, что в марте текущего года Нижегородский областной суд отменил решение суда первой инстанции о прекращении эксплуатации полигона ТБО, опираясь на экологическую судебную экспертизу, которая не подтвердила вред от деятельности полигона окружающей среде и угрозы санэпидблагополучия жителей Балахнинского района.
В настоящее время, как сообщают ряд нижегородских СМИ, компания готовит исковые требования в суд. АО "Ситиматик-Нижний Новгород" намеревается подать к шести жителям Балахнинского района иски на возмещение судебных издержек.
Сумма требований – 6,5 млн рублей. В нее вошли работа адвоката, стоимость экспертизы и участие экспертов.
Стоит добавить, что интересы жителей Балахнинского района в суде представляли представители по доверенности, сами жители же не принимали участия в судебных заседаниях, в связи с чем могут и не знать о своей ответственности.
Напомним, балахнинцы пожаловались в суд на деятельность местного полигона. Они утверждали, что в почве около их домов выявлена опасная для их здоровья концентрация токсичных вредных веществ.
Напомним, в ведении АО "Ситиматик – Нижний Новгород" находятся два межмуниципальных полигона для размещения непригодных к переработке твёрдых коммунальных отходов на территории Балахнинского и Городецкого районов Нижегородской области.
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