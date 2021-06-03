Росприроднадзор проводит проверку Балахнинского полигона ТКО Общество

Фото: Управление Росприроднадзора по Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" – Татьяна Соловьева



Управление Росприроднадзора по Нижегородской области начало проверку в отношении АО "Ситиматик - Нижний Новгород", которое заведует работой межмуниципального полигона для размещения непригодных к переработке ТКО на территории Балахнинского района Нижегородской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Руководитель Управления Сергей Соломатин лично осмотрел территорию полигона и проинспектировал работу мусоросортировочного комплекса.

Как уточнили в Росприроднадзоре, данная проверка должна показать, насколько "Ситиматик - Нижний Новгород" соблюдает законодательство в области охраны окружающей среды, использования и охраны земель и водных объектов, а также обращения с отходами производства и потребления. Кроме того, инспекция проследит за соблюдением со стороны предприятия требований по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов опасности.

Местные жители неоднократно жаловались на деятельность Балахнинского полигона. Более того, шесть местных жителей направили в суд иск в отношении АО "Ситиматик-Нижний Новгород". Они выступали против деятельности мусорного полигона, который расположен рядом с их домами. Балахнинцы утверждали, что в почве около их жилищ выявлена опасная для их здоровья концентрация токсичных вредных веществ. Также они заявляли, что на полигон помимо ТКО вывозят и опасные отходы с промышленных предприятий, на что у обслуживающего предприятия не было разрешения. Суд встал на сторону истцов и вынес постановление - закрыть свалку в срок до 2023 года. За это время власти должны определить, где складировать ТКО, и определить новые тарифы.

Плановая проверка Росприроднадзора позволит выяснить обоснованность подозрений о возможных нарушениях природоохранного законодательства на объекте, пояснили в ведомстве.

Напомним, в отношении экс-главы администрации Балахны заведено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий при строительстве полигона ТБО.

Ранее сообщалось, что в этом году приказом минприроды России шламонакопитель "Белое море" и полигон ТБО "Игумново" исключены из государственного реестра объектов накопленного экологического вреда окружающей среде по причине их ликвидации.