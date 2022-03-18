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Общество

Проспект в Советском районе Нижнего Новгорода назовут в честь Героев Донбасса

15 апреля 2022 10:39  [91] Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Проспект в Советском районе Нижнего Новгорода назовут в честь Героев Донбасса. Об этом сообщает пресс-служба городской Думы.

Согласно информации, эта идея была предложена депутатом Марком Фельдманом 22 марта. Ее поддержало депутатское объединение партии "Единая Россия".

На заседании рабочей группы в городской Думе Нижнего Новгорода 14 апреля было принято решение о присвоении одной из улиц Советского района названия в честь Героев Донбасса. Предложение также поддержано администрацией города.

По словам зампредседателя городской Думы Евгения Костина, проспект станет символом мужества, доблести и чести воинов, отдавших свои жизни.

"Создание проспекта Героев Донбасса позволит через созидательный процесс привить молодежи чувство патриотизма и гордости за нашу страну, за наших солдат, которые сегодня участвуют в спецоперации", - заявил Евгений Костин.

Председатель городской Думы Олег Лавричев уверен, что нижегородцы поддержат эту идею.

"Мы должны сохранить историческую память о тех, кто погиб, защищая свободу и независимость своей страны, о тех, кто боролся с нацизмом, о тех, кто мужественно переносил все тяготы войны, а это простые мирные граждане – старики, женщины и дети", - сказал он.

Также председатель Гордумы рассказал о своей поездке в Мариуполь.

"Это настоящая катастрофа: брошенная техника, гильзы от тяжелых орудий, еду готовят на кострах, главная улица города, бульвар Шевченко, превратилась в братскую могилу, даже воздух там пропитан смертельной бедой. Более 30 тысяч людей ежедневно приходят в центр города за водой и продовольствием, предметами первой необходимости. Поговорил с жителями, постарался их успокоить, объяснил, что помощь, которую мы привезли – это не разовая акция, что будем помогать и дальше. Жители Мариуполя обратились с просьбой помочь им встретить Пасху. Уже переговорил с промышленниками из Нижнего Новгорода и Арзамаса, планируем к празднику отправить еще две 20-тонные фуры с продовольствием и предметами первой необходимости, а также всем, что нужно для Пасхального праздника. Люди, несмотря на сложнейшие обстоятельства, не теряют веру и надежду", - рассказал Олег Лавричев.

Ранее сообщалось, что память в Нижнем Новгороде предложили увековечить память Владимира Жириновского.

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Теги:
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