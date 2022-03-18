Память Владимира Жириновского предложили увековечить в Нижнем Новгороде Общество

Фото: соцсети Владимира Жириновского

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Память Владимира Жириновского предложили увековечить в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает региональное отделение ЛДПР.

Согласно информации, представители НРО партии направили письмо мэру Нижнего Новгорода Юрию Шалабаеву с предложением назвать улицу, парк или сквер в честь Владимира Жириновского.

"Владимира Вольфовича Жириновского любит огромное количество людей. Его по праву называют самым народным, честным и справедливым политиком, который никогда не боялся говорить правду. И самое главное - благодаря ему и деятельности ЛДПР граждане действительно получали помощь и поддержку в разрешении своих проблем. Мы предлагаем навсегда увековечить имя Владимира Жириновского", - говорится в письме.

Напомним, что лидер ЛДПР Владимир Жириновский ушел из жизни 6 апреля в возрасте 75 лет после продолжительной болезни.

Ранее в Нижнем Новгороде был создан мемориал памяти Владимира Жириновского.