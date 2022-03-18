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Общество

Количество обращений по поводу присасывания клещей в Нижегородской области увеличилось до семи

15 апреля 2022 11:20  [1] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Количество обращений по поводу присасывания клещей в Нижегородской области увеличилось до семи. Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора по региону.

Согласно информации, обращения в медорганизации по поводу присасывания клещей зарегистрированы в Павловском (1), Балахнинском (1), Выксунском (1), Городецком (1), Лукояновском (1), Кстовском (1) районах области и в Приокском районе (1) г.Н.Новгород.

Чаще всего население подвергалось укусам клещей на придомовых территориях и на территории садово-огородных участков.

В рамках реализации планов по предупреждению распространения инфекционных заболеваний, передающихся с укусами насекомых, на территории Нижегородской области запланировано проведение противоклещевых обработок на общей площади 3468,05га (в т.ч. в г. Н. Новгороде на 558 га), что на 8 % больше плана прошлого года.

Ранее сообщалось, что около 10 тысяч нижегородцев пострадали от укусов клещей в 2021 году.

Чаще всего нижегородцы "ловили" клещей в лесах - 51% случаев, в деревнях и сёлах - 30%, на садово-огородных участках - 10%, на придомовых территориях - 6%.

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Теги:
Клещи Роспотребнадзор
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