Голосование по выбору общественных пространств для благоустройства в 2023 году началось в Нижнем Новгороде Общество

Фото: сайт проекта

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Голосование по выбору общественных пространств для благоустройства в 2023 году началось в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает администрация города.

Согласно информации, голосование продлится до 30 мая.

Выбрать общественное пространство для благоустройства в своем районе нижегородцы могут на сайте. Также проголосовать и ознакомиться с проектами можно в волонтерских пунктах.

Для регистрации необходимо подтверждение номера телефона через СМС, после чего можно будет изучить концепции благоустройства и выбрать из списка одну общественную территорию, которая, должна быть благоустроена в первую очередь.

Как рассказал мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев, в голосовании участвует 41 территория. Также глава города призвал нижегородцев принять участие в голосовании.

"Именно от мнения горожан зависит, где на общественных пространствах появятся лавочки и качели, будут разбиты цветники, установлены спортивные площадки и детские городки", - сказал он.

Ранее сообщалось, что 30 общественных пространств благоустроят в Нижнем Новгороде в 2022 году.